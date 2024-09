Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Start in die neue Handelswoche ab. Der DAX wird zum Auftakt rund 0,5 Prozent fester bei 18.821 Punkte erwartet. Damit bleibt die 19.000-Punkte-Marke in Reichweite. Die nachfolgenden Themen könnten die Kursentwicklungen zudem maßgeblich beeinflussen.1. Uneinheitliche Entwicklungen an der Wall StreetAm Freitag zeigten sich die New Yorker Börsen ...

