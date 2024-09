Haiger (ots) -area30 & ORANIER - diese Kombination ist für alle, die den Markt bewegen wollen, das A & O der Küchentechnik. Ob Kochfeldabzüge, Filtertechnologie oder Kühltechnik, die Entwickler und Designer von ORANIER haben den Anwender stets fest im Blick und präsentieren wieder zahlreiche Produktneuheiten. Für frische Ideen und neue Impulse ist der Messebesuch in Löhne auf Stand G 25 daher auch dieses Jahr wieder ein Garant.Kochfeldabzüge: Plug, play and cookBei den KFL-Kochfeldern von ORANIER steht dieses Jahr die einfache Montage im Mittelpunkt. Der Einbau der neuen Generation ist besonders komfortabel. Bei der Montage wird das Kochfeld auf den Ausschnitt der Arbeitsplatte gelegt und mittels Clips befestigt. Ein leichter Anpressdruck und die Clips rasten ein. Eingeklemmte Fingerspitzen und das Risiko von Schräglage oder Glasbruch gehören der Vergangenheit an. Ein weiterer Pluspunkt: Der leistungsstarke Motor ist direkt unter dem Kochfeld angebracht und muss nicht mehr separat montiert werden.Innovativ ist auch die elektronisch gesteuerte Abzugsklappe, die sich beim Anschalten der Absaugung automatisch öffnet. Wird nicht gekocht, schließt der Abzug flächenbündig mit der Glaskeramik. Die Abzugsklappe bleibt so frei von Fingerabdrücken und ist dadurch besonders leicht zu reinigen.Profi-Plasmafilter: Super sauber, richtig reinFür besonders frische Luft und ein gesundes Raumklima ist seit Jahresanfang ein wartungsfreier Profi-Plasmafilter für den Umluftbetrieb im Sortiment. Er eliminiert zuverlässig nicht nur Gerüche, sondern auch Bakterien, Viren, Schimmel, Pilzsporen und sonstige Verunreinigungen. Der Plasmafilter wird hinter dem Fettfilter montiert. Gelangt die von Fettpartikeln gereinigte Luft zum Plasmafilter, zerstört das durch die elektrische Spannung erzeugte Ozon die Geruchsmoleküle und reinigt so die Luft. Der integrierte Aktivkohlefilter neutralisiert die Reststoffe und blockiert das Ozon. Das Ergebnis: Die Luft wird super sauber und richtig rein!inoxCOOLING: Kalte Wand aus dunklem MetallFür einen echten Blickfang sorgt bei den Kühlgeräten ein neues Trio mit dunklen, kontrastreichen Applikationen an den Glas- und Türleisten im Innenraum im Dark Inox Look. Die integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination EKG578 punktet zusätzlich mit einer Dark Inox Rückwand im Kühlraum aus gebürstetem, dunklem Edelstahl. Die als inoxCOOLING bezeichnete Technologie speichert Kälte und sorgt für eine gleichmäßige Innentemperatur. Ein weiterer Pluspunkt: Dank der Kältestrahlung der Metallwand wird die eingestellte Temperatur nach dem Öffnen und Schließen der Kühlschranktür wieder schnell erreicht. Nebenbei bildet die dunkle Rückwand einen starken Kontrast zu den meist hell verpackten Lebensmitteln.area30 & ORANIER: Das A & O der KüchentechnikMitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH freuen sich, die Fachbesucher vom 21. bis 26. September 2024 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr persönlich zu begrüßen. Der Besuch auf Stand G 25 lohnt sich!Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Küchentechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-0Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Küchentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80773/5870089