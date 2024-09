So startet der DAX in die neue Woche, nachdem es am Freitag einen Rücksetzer für den deutschen Leitindex gegeben hatte. Kann es jetzt wieder weiter nach oben gehen oder setzt sich der Abverkauf fort? Außerdem im Fokus der Anleger: Ein neues IPO und die Aktien von Intel. Nach den Gewinnmitnahmen vom Freitag wird am Montag bei deutschen Aktien wieder vorsichtig zugegriffen. Trotz eines Rücksetzers bei den Commerzbank-Aktien legte der DAX im frühen ...

