Fürth, 23.09.2024 - Der Projektentwickler P&P Group verkauft alleine im dritten Quartal 2024 sechs Mehrfamilienhäuser in den Städten Nürnberg (vier Objekte) und Fürth (zwei Objekte). Neue Eigentümer der Immobilien mit insgesamt 60 Wohnungen und rund 3.800 Quadratmetern Wohnfläche sind unterschiedliche private Investoren und Family Offices. Der Veräußerungserlös betrug insgesamt über 8 Millionen Euro. "Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen steigt die Nachfrage deutlich. Diese positive Gesamtentwicklung in der Metropolregion beobachten wir jetzt nicht mehr nur bei unseren Eigentumswohnungen, sondern auch bei den Mehrfamilienhäusern. Das sorgt für eine besonders gute Bilanz des laufenden Quartals", erläutert Christoph Langfritz, CIO der P&P Group: "Selbstverständlich prüfen Investoren aktuell besonders genau die Lage und Qualität der Projekte. Da diese Faktoren bei unseren Verkaufsobjekten grundsätzlich gegeben sind, gab es für die sechs Immobilien jeweils mehrere Interessenten." Alle Immobilien kombinierten eine gute Anbindung an die Innenstadt, den ÖPNV und den Individualverkehr, eine stets wichtige Voraussetzung für eine gute Nachfrage nach Wohnraum. "Die Erwerber setzen hier neben diesen positiven Objektmerkmalen auch auf Wertsteigerungspotentiale, die bei den verkauften Objekten durchweg erfüllt sind", erläutert Langfritz. Sowohl bei Eigentumswohnungen als auch wie in diesem Fall bei Mehrfamilienhäusern sieht die P&P Group ihre Strategie bestätigt. "Die Bestandsimmobilien und Grundstücke in Stadtgebieten mit Potential entwickeln wir und verkaufen diese dann an die Endinvestoren", erläutert Langfritz: "Dass dies so gut gelingt, liegt an der guten Marktkenntnis und dem frühzeitigen Identifizieren aufstrebender Viertel mit bislang unterbewerteten Objekten."

Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mit aktuell rund 130 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



Ansprechpartner für Medien:

Manuel Fogadic

Isaak-Loewi-Straße 124

90763 Fürth

Telefon: +49 (0)911 - 76606145

Mail: m.fogadic@pp-group.com



Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124

50829 Köln

Telefon: +49 (0)221 - 292 19 282

Mail: mail@ludwig-km.de



