Starcore International Mines Ltd. verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg seiner Mineralreserven und -ressourcen in der San Martin Mine, Mexiko. Zum Stichtag 30. April 2024 wurden die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven auf 104.962 Unzen Goldäquivalent beziffert, was einer Steigerung von 27% gegenüber 2022 entspricht. Die geschätzten Ressourcen belaufen sich auf 106.185 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie "nachgewiesen und angedeutet" sowie weitere 52.312 Unzen in der Kategorie "vermutet".

Explorationspotenzial und zukünftige Pläne

Das Unternehmen hebt das Potenzial eines neu identifizierten karbonatischen Erzes hervor, das fast die Hälfte der Gesamtreserven ausmacht. Metallurgische Untersuchungen zeigen vielversprechende Gewinnungsraten von etwa 70% für Gold und 55% für Silber. Für 2024 plant Starcore ein umfangreiches Bohrprogramm von über 6.000 Metern, um die Mineralreserven weiter zu erweitern und das Explorationspotenzial in der Tiefe sowie in lateralen Ausdehnungen zu erschließen.

Starcore Mines Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...