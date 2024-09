Berlin (ots) -ONESTY macht die Menschen in Deutschland durch Vermittlung von faktenbasiertem Wissen und individuelle Beratungen fit für Finanzen. Mit dem Blog "Finance Facts" erweitert die ONESTY Finance GmbH ihr Engagement in der Finanzbildung.Ziel der Plattform ist es, komplexe Finanzthemen wie Altersvorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau leicht verständlich aufzubereiten. Verbraucher erhalten so fundierte Informationen, um ihre finanzielle Zukunft selbst zu gestalten.Neue Rubrik "Fit für ..." bietet praktische Tipps für StudienanfängerNeu auf dem Blog ist die Rubrik "Fit für ...", die mit praktischen Tipps zum Studium startet. Der erste Finance Fact in dieser Rubrik richtet sich an Studenten und ihre Eltern. Zum Semesterstart hilft er ihnen zu überprüfen, ob sie an alles Wichtige gedacht haben. Eine Checkliste zum Download unterstützt sie bei der Organisation. Die Auflistung zeigt, mit welchen Ausgaben Studenten rechnen müssen, wie sie sparen können und welche Möglichkeiten es gibt, ein Studium zu finanzieren. Weitere "Finance Facts" behandeln die Themen "Absichern", "Altersvorsorge", "Beratung", "Karriere", "Sparen" und "Vermögen aufbauen". Mithilfe der Finance Facts von ONESTY können sich Verbraucher leicht einen Überblick über wichtige Finanzthemen verschaffen.Kostenfreie Webinare vermitteln Finanzwissen"Leider steht das Thema Finanzbildung hierzulande noch immer nicht auf dem Lehrplan. In den Beratungen stellen unsere Financial Trainer regelmäßig fest, wie wenig Finanzwissen in den deutschen Haushalten vorhanden ist. ONESTY hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die Menschen aufzuklären. Neben den Finance Facts bieten wir dafür auch kostenfreie Webinare zur Finanzbildung an", sagt Martin Ruske, CEO bei ONESTY und zuständig für das Thema Aus- und Weiterbildung.Das nächste ONESTY Online-Training Vorsprung findet am 5. November 2024 statt. Mehr dazu finden Interessierte unter onesty.deAlle "Finance Facts" sind unter https://onesty.de/finance-facts/ abrufbar. ONESTY ergänzt den Blog jeden Monat um ein neues Thema.Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023 für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.onesty.dePressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin RuskeChief Executive Officer (CEO)E-Mail: martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170223/5870104