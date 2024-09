Die Xiaomi-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Mit einem Plus von 3,2 Prozent kletterte der Kurs auf 2,35 Euro, was Anleger aufhorchen ließ. Dieser Anstieg folgt auf die kürzlich veröffentlichten Quartalsergebnisse, die eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr zeigten. Der chinesische Technologiekonzern konnte seinen Gewinn pro Aktie auf 0,22 HKD steigern und den Umsatz um beeindruckende 27,57 Prozent auf 95,95 Milliarden HKD erhöhen.

Positive Aussichten trotz Herausforderungen

Trotz der aktuellen Marktvolatilität bleibt die Stimmung für Xiaomi optimistisch. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,763 CNY pro Aktie. Interessanterweise notiert die Aktie derzeit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 2,39 Euro, was das Potenzial für weitere Kursgewinne andeutet. [...]

Hier weiterlesen