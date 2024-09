Nürnberg (ots) -Die Preise fallen weiter und am Ende profitieren alle Kundinnen und Kunden von NORMA! Der Lebensmittel-Discounter reduziert nach Zucker und Mehl nun auch zahlreiche Wurst-Produkte aus dem Sortiment. Zusätzlich gibt es auch Honig und Leberkäse deutlich günstiger im Angebot. Besonderes Preis-Highlight diesmal: Der Frischwurst-Aufschnitt von GUT BARTENHOF - statt 1,29 Euro kosten 200 Gramm nun nur noch 1,19 Euro. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sparen knapp acht Prozent.Mit der nunmehr dritten Preisaktion alleine im September unterstreicht der Lebensmittel-Händler erneut sein Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" und gibt alle Kostenvorteile direkt weiter.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA aus dieser Woche im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):METZGEREI REIß Bayerischer Leberkäse fein / grob, 400 gBislang: 3,65 EURJetzt: 3,49 EURPONNATH Bayerischer Leberkäse fein / grob, 400 gBislang: 3,65 EURJetzt: 3,49 EURKUPFER Bayerischer Leberkäse fein / grob, 400 gBislang: 3,65 EURJetzt: 3,49 EURGUT BARTENHOF Leberwurst, 250 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURGUT BARTENHOF Kochhinterschinken, 200 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURGUT BARTENHOF Dauerwurst-Aufschnitt, 200 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURGUT BARTENHOF Frischwurst-Aufschnitt, 200 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURGOLßENER Spreewälder Leberwurst, 250 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EUREBERSWALDER Wiener Würstchen, 1.000 gBislang: 6,99 EURJetzt: 6,49 EURDIE ROSTOCKER Wiener Würstchen, 900 gBislang: 6,69 EURJetzt: 6,29 EURSOMMERLAND Blütenhonig cremig, 500 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURSOMMERLAND Blütenhonig flüssig, 500 gBislang: 3,19 EURJetzt: 2,99 EURSOMMERLAND Blütenhonig / Waldhonig, 500 gBislang: 3,19 EURJetzt: 2,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5870195