Mit dem Start der Zinssenkungsperiode in den USA sind die Weichen gestellt. Die stärkeren Senkung bedeutet auf der einen Seite eine schlimmere Konjunkturlage als zunächst gedacht, beflügelt jedoch auch die Aktienmärkte, da diese im Gegensatz zum Sparen wieder attraktiver werden. Was Sie konjunkturell und im Hinblick auf die Gesamtmarktlage erwartet und welche Möglichkeiten sich in Bereich der Zertifikate anbietet, erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker von der HSBC an Derivate Event in Düsseldorf.