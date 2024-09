München (ots) -- Elvis' Überwachungskamera hat einen Diebstahl aufgezeichnet- Dieter wird wegen Verdachts auf Hautkrebs operiert- Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - Montag bis Freitag (23. - 27. September) um 18:05 Uhr bei RTLZWEIAnfeindungen von Hatern sind in den Benz-Baracken leider ebenso Thema wie liebevolle Fanpost. Auch Elvis und seine Familie kennen beide Seiten. Der Barackler erinnert sich an ein Paket, das vor knapp drei Jahren bei ihm eintrudelte. Der Inhalt war ekelerregend: schimmeliges Essen und Zigarettenstummel. Dazu ein Drohbrief. Daraufhin hat Elvis eine Überwachungskamera installiert, die nun einen Fahrrad-Diebstahl aufgenommen hat. Die Eltern von acht Kindern fühlen sich nicht mehr sicher und denken darüber nach, wie sie ihr Eigentum und die Familie besser schützen können. Doch Elvis und Katrin haben noch eine weitere Sorge: Luka schwänzt die Schule und die Eltern müssen nun ein Bußgeld bezahlen.Der 55-jährige Dieter muss sich aufgrund eines seit Jahren entzündeten Muttermals einer dringenden Operation unterziehen, da der Verdacht auf Hautkrebs besteht. Trotz der Empfehlung seiner Ärztin, sich sofort im Krankenhaus vorzustellen, zögerte er den Eingriff aus Angst hinaus. Die Verschlechterung seiner Blutwerte machen das Entfernen des Muttermals jedoch unvermeidlich. Noch stehen aber die Ergebnisse der Untersuchung aus.Ein bekanntes Gesicht ist zurück bei "Hartz und herzlich": Melanie, genannt Mel. Schon vor mehreren Jahren gewährte die Alleinerziehende Einblicke in ihr Leben und ihre Wohnung im grünen Block. Sie war drei Jahre lang erfolgreiche Bistro-Besitzerin, ihr berufliches Leben insgesamt aber ein Auf und Ab. Aktuell hat die 38-Jährige eine unfreiwillige Arbeitspause, weshalb sie etwas mehr Zeit und weniger Stress hat.Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert. Die neuen Folgen werden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert.Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reihe, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Reihe gibt authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100923302