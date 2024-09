EQS Newswire / 23.09.2024 / 10:30 CET/CEST



ABIDJAN, ELFENBEINKÜSTE - African Media Agency (AMA) - 23. September 2024 - Die AFG Holding SA hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Access Microfinance Holding AG (AccessHolding) und indirekt an deren afrikanischen Tochtergesellschaften erworben. Zur ehemaligen Investorengruppe hinter AccessHolding gehörten BII, EIB, IFC, KfW, zwei von responsAbility verwaltete Fonds, der Omidyar-Tufts Active Citizen Trust und Triodos Investment Management (über den Triodos Fair Share Fund und den Triodos Microfinance Fund) sowie der Gründungspartner, die LFS Advisory GmbH, die während der Übergangszeit an AccessHolding beteiligt bleiben wird. Auch die Managementteams von AccessHolding und ihrer Tochtergesellschaften bleiben während der Übergangsphase unverändert.





Access Bank Liberia AccèsBanque Madagascar AB Microfinance Bank Nigeria AB Rwanda AB Bank Zambia

Über AFG Holding

AFG Holding mit Sitz in der Elfenbeinküste ist der Bankzweig des Atlantic-Konzerns, der seit mehr als 40 Jahren in Afrika im Banken- und Versicherungssektor tätig ist. Mit der Übernahme von Access Holding erweitert der AFG-Konzern sein Bankennetz mit Tochtergesellschaften in Zentral- und Westafrika sowie im Indischen Ozean und verfolgt damit das Ziel, eine integrierte panafrikanische Bankengruppe zu werden, die innovative Finanzdienstleistungen über Bankeinrichtungen und Mikrofinanzierungen mit nachhaltiger Wirkung anbietet.





