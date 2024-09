Mainz (ots) -Verändert Künstliche Intelligenz den Kriegsverlauf in der Ukraine und in Israel? Dieser Frage geht die "auslandsjournal frontlines"-Dokumentation "KI im Krieg - Schlachtfeld außer Kontrolle?" nach, die am Mittwoch, 25. September 2024, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen ist. Der Film von Katrin Eigendorf, Jenifer Girke und Sabine Streich steht ab Dienstag, 24. September 2024, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Dort ist auch bereits die "auslandsjournal"-Doku zu sehen, die das ZDF am Mittwoch, 25. September 2024, um 0.45 Uhr sendet: "Das Jahr nach dem Massaker - Israel und der Krieg". Der Film von Michael Bewerunge, Leiter des ZDF-Studios in Tel Aviv, ist eine Langzeitbeobachtung auf beiden Seiten des Konfliktes.auslandsjournal frontlines: KI im Krieg - Schlachtfeld außer Kontrolle?Militärs nutzen KI-Systeme, um Angriffe zu planen und militärische Ziele zu identifizieren. Das Team von "auslandsjournal frontlines" erlebt an der Front im Osten der Ukraine, wie vernetzte Kriegsführung mit Drohnen bereits jetzt das Schlachtfeld bestimmt. In Israel wird KI genutzt, um Hamas-Terroristen ausfindig zu machen. Entscheiden künftig Maschinen über Leben und Tod? KI wird allerdings auch eingesetzt, um Leben zu retten: Das ZDF-Team erfährt, wie ferngesteuerte Roboter zur Evakuierung verletzter Soldaten an der Front genutzt werden. Zugleich erfahren sie, wie viel gefährlicher der Krieg durch den Einsatz von KI in Drohnen geworden ist. Zur KI-Realität zählen aber auch Anwendungen zur Behandlung von Traumaopfern. In Kriegsgebieten gibt es kaum psychologische Unterstützung oder psychiatrische Hilfe für Soldaten, Kriegsversehrte oder Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung. In Israel arbeiten Unternehmen daran, Hilfe für Betroffene durch KI-Sprachmodelle zu leisten.Die "auslandsjournal frontlines"-Doku zeigt, welche moralischen Fragen bei KI im Krieg entstehen. Darf KI töten? Hat der Mensch noch die Kontrolle über die Technik? Wie verwenden Staaten, die sich nicht ans Kriegsrecht halten, künstliche Intelligenz? ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf spricht mit Soldaten, Generälen und Experten über Fragen, die dringend beantwortet werden müssen. Davon berichtet Katrin Eigendorf zudem am Dienstag, 24. September 2024, 9.05 Uhr im ZDF, als Gesprächsgast am Frühstückstisch von "Volle Kanne - Service täglich".auslandsjournal - die doku: Das Jahr nach dem Massaker - Israel und der KriegDer 7. Oktober 2023 wurde zum traumatischen Tag für Israel. Hamas-Terroristen überfielen und töteten wahllos unschuldige Menschen. Insgesamt starben an diesem Tag mehr als 1.200 Menschen durch den Terrorangriff der Hamas, mehr als 240 wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte mit einem fortlaufenden Militäreinsatz in dem von der Hamas kontrollierten Gazastreifen. ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge und sein Team haben den Krieg seither beobachtet, immer wieder Angehörige von Opfern und Menschen in Israel und Gaza getroffen und ihr Schicksal begleitet. Sie besuchen eine Überlebende des Massakers auf dem Musikfestival und gehen mit ihr ein Jahr danach zu dem Festival. 