Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkung der US-Notenbank in Höhe von 50 Basispunkten war keine Überraschung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Interessanter bzw. Auftrieb für den Euro sei das Statement der Europäischen Zentralbank gewesen. Demnach werde die EZB die nächsten Schritte "datenabhängig" treffen. In Anbetracht der Konjunkturentwicklung in Europa und einer Inflation, die noch immer über dem Inflationsziel von 2% liege, sei eine Zinspause im Oktober wahrscheinlich. Der Euro profitiere von der Zinspolitik der EZB, wohingegen die Zinssenkungen in den USA den US-Dollar belasten würden. In Summe sei dies eine Chance, um EUR/USD-Werte von 1,1200 zu erreichen. Werde dieser Chartpunkt überwunden, seien auch auf Sicht der nächsten Monate Kurse bis 1,1500 möglich. (23.09.2024/alc/a/a) ...

