Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach Monaten, in denen die Fed die Zinswende immer weiter hinausgezögert hat - wir hatten die Zinswende eigentlich schon für Mitte des Jahres prognostiziert -, wirkt der große Zinsschritt ein wenig wie das Eingeständnis eines Fehlers, so die Analysten der Helaba.Man könne in diesem Zusammenhang durchaus behaupten, dass die EZB die Zinswende diesmal besser hinbekommen habe als die Fed. Auch in der Kommunikation wirke die Europäische Zentralbank klarer. Zudem komme die deutliche Zinswende nun gerade in der heißen Phase der US-Präsidentschaftswahlen. ...

