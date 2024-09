Nach den Gewinnmitnahmen vom Freitag greifen die Anleger am Montag bei deutschen Aktien nur zaghaft zu. Infolge schwacher Stimmungsdaten aus der deutschen Industrie hatte der DAX zeitweise seine Mühe, sich im Plus zu halten. Die Motivation, um auf dem ermäßigten Niveau wieder zuzugreifen, blieb in der Folge nur mäßig spürbar.Zuletzt legte der deutsche Leitindex 0,13 Prozent auf 18.744 Punkte zu. Der ...

