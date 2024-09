DJ AFG Holding SA übernimmt Access Microfinance Holding AG

ABIDJAN, ELFENBEINKÜSTE - African Media Agency (AMA) - 23. September 2024 - Die AFG Holding SA hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Access Microfinance Holding AG (AccessHolding) und indirekt an deren afrikanischen Tochtergesellschaften erworben. Zur ehemaligen Investorengruppe hinter AccessHolding gehörten BII, EIB, IFC, KfW, zwei von responsAbility verwaltete Fonds, der Omidyar-Tufts Active Citizen Trust und Triodos Investment Management (über den Triodos Fair Share Fund und den Triodos Microfinance Fund) sowie der Gründungspartner, die LFS Advisory GmbH, die während der Übergangszeit an AccessHolding beteiligt bleiben wird. Auch die Managementteams von AccessHolding und ihrer Tochtergesellschaften bleiben während der Übergangsphase unverändert.

Dr. Bernd Zattler, Partner von LFS, dazu: "Unsere Beteiligung wird dazu beitragen, einen reibungslosen Übergang der Eigentumsverhältnisse und die weitere Unterstützung von Kleinst- und Kleinunternehmen zu gewährleisten." Das Geschäft umfasst fünf afrikanische Tochtergesellschaften: 1. Access Bank Liberia 2. AccèsBanque Madagascar 3. AB Microfinance Bank Nigeria 4. AB Rwanda 5. AB Bank Zambia Die kombinierten Aktiva belaufen sich auf über 150 Mio. EUR mit einem Kreditportfolio von 135 Mio. EUR zum Dezember 2023. AFG Holding konnte alle banken- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen für dieses groß angelegte Geschäft von den zuständigen Zentralbanken einholen und erhielt grünes Licht von der Wettbewerbsbehörde (Kartellamt) COMESA. Dies zeugt von der Größe des AFG-Konzerns und seinem guten Ruf in ganz Afrika (Westafrika, Zentralafrika, Indischer Ozean, Ostafrika und südliches Afrika). "Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, eine panafrikanische Bankengruppe aufzubauen, die hochmoderne, vollständig digitale Dienstleistungen anbietet. Mit unserem Know-how in den Bereichen Telekommunikation, IT und Finanzdienstleistungen ist AFG bestens positioniert, um innovative digitale Finanzlösungen zu entwickeln. Andererseits verfügt Access Microfinance Holding über solide Kenntnisse im Risikomanagement und in der Einrichtung digitaler Kanäle, die auf die Bedürfnisse der Mikrofinanzkunden zugeschnitten sind. Wir sind zuversichtlich, dass die Synergie unserer Kompetenzen eine erhebliche Wirkung entfalten wird, die unseren Kunden und Partnern zugute kommt. Mit der Übernahme eines wichtigen Akteurs im afrikanischen Mikrofinanzbereich ist AFG nun in der Lage, einen umfassenden Beitrag zur finanziellen Eingliederung auf dem gesamten Kontinent zu leisten und dabei alle Ebenen des Finanzierungsbedarfs abzudecken", so Léon Konan KOFFI, Präsident des Verwaltungsrats, AFG Holding SA. Im Namen des Managementteams erklärte Thomas Engelhardt, CEO von AccessHolding: "Seit der Gründung im Jahr 2006 hat der Access-Konzern mehr als 9 Millionen Darlehen im Gesamtwert von 16 Milliarden Euro ausgezahlt und ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie verantwortungsvolle Finanzierungen, finanzielle Eingliederung und Finanzinnovationen das Leben von Kleinst- und Kleinunternehmern und ihre lokale Wirtschaft positiv beeinflussen können. Mit der Übergabe des Staffelstabes an AFG Holding, einen privaten afrikanischen Investor, haben die Gründungsinvestoren ihren Auftrag, eine nachhaltige Entwicklung anzustoßen, erfüllt." Unternehmen, die AFG bei dieser Transaktion beraten: Groupe FINACTU als exklusiver Finanzberater, Mazars (Frankreich) als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Willkie Farr & Gallagher (Frankreich) als Anwaltskanzlei. Unternehmen, die die verkaufenden Aktionäre bei dieser Transaktion beraten: Norton Rose Fulbright (Deutschland) und Dentons Europe (Deutschland) als Anwaltskanzleien. Hashtag: AFGHolding

AFG Holding mit Sitz in der Elfenbeinküste ist der Bankzweig des Atlantic-Konzerns, der seit mehr als 40 Jahren in Afrika im Banken- und Versicherungssektor tätig ist. Mit der Übernahme von Access Holding erweitert der AFG-Konzern sein Bankennetz mit Tochtergesellschaften in Zentral- und Westafrika sowie im Indischen Ozean und verfolgt damit das Ziel, eine integrierte panafrikanische Bankengruppe zu werden, die innovative Finanzdienstleistungen über Bankeinrichtungen und Mikrofinanzierungen mit nachhaltiger Wirkung anbietet. News Source: AFG Holding

