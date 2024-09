München (ots) -Intensiverleben mit Studiosus: Die Reiseleiterinnen und Reiseleiter von Studiosus bewegen Welten für ihre Gäste, erweitern Horizonte und schlagen Brücken zu anderen Kulturen. Wie es ist, mit ihnen in den schönsten Städten weltweit unterwegs zu sein, vermittelt der neue Reise-Podcast des Veranstalters. Zu finden ist er auf der Studiosus-Website unter https://www.studiosus.com/treffpunkt/studiosus-podcast sowie auf Spotify oder Apple Podcast unter dem Stichwort "Intensiverleben - Der Reise-Podcast von Studiosus".In der Episode "Dublin" plaudert beispielsweise Moderator René Hausmann mit Corina Oosterveen über die Heimat von James Joyce und Guinness-Bier. Die Studiosus-Reiseleiterin verrät, warum es in Dublin kaum hohe Gebäude gibt, was der Nationalsport Gaelic Football mit den Wikingern zu tun hat - und warum sich der 16. Juni besonders gut für einen Besuch eignet. In weiteren bereits veröffentlichten Folgen nehmen der Moderator sowie passionierte Reiseleiterinnen und Reiseleiter die Hörer mit nach Kapstadt, Madrid, Palermo, Delft und Vilnius.Alle drei Wochen erscheint eine neue Folge des Reise-Podcasts. Jede dauert rund eine halbe Stunde, macht Lust auf spannende Städte und Erlebnisse und verrät Interessantes über Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleiter. Wie sind sie zu Studiosus gekommen? Was haben sie studiert? Warum ist Reiseleitung ihr Traumjob? Die Hörer lernen interessante Persönlichkeiten kennen - und natürlich auch faszinierende Metropolen, mit ungewöhnlichen Einblicken, Geschichten von den Menschen vor Ort und Tipps für den nächsten Urlaub.Weltbewegend - die Studiosus-Reiseleiterinnen und -ReiseleiterDie rund 600 Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleiter kennen ihr Land nicht nur hervorragend, sie bringen den Gästen auch mit Freude die Menschen und Kulturen näher und schaffen echte Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung. Wichtige Voraussetzungen dafür sind ein umfangreiches Wissen, das anschaulich und spannend vermittelt wird, die Begeisterung und Sensibilität für Land und Leute sowie ein ausgeprägtes Organisationstalent. Diese Auswahl, Aus- und Weiterbildung der Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleiter ist seit 1998 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert, das ist nach wie vor einzigartig in Europa. Informationen und Video-Clips zur Reiseleitung bei Studiosus finden sich hier https://www.studiosus.com/service/studiosus-reiseleitung/studiosus-reiseleiter-weltbewegend und hier https://www.studiosus.com/service/studiosus-reiseleitung/auswahl-und-weiterbildungRundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Im Jahr 2023 erzielte die Studiosus-Gruppe einen Gesamtumsatz von 226.126.000 Euro. Das Angebot 2024 von Studiosus und Marco Polo umfasst insgesamt 900 Routen in 110 Länder weltweit. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie. So setzt sich Studiosus als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" für faire Arbeitsbedingungen ein. Alle Reisen sind nachhaltig gestaltet und durch umfassende CO2e-Kompensation besonders klimaschonend. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40194/5870312