Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 39/24Montag, 23.09.Bitte Programmänderungen beachten:18.45 Warum Judenhass? - Antisemitismus in DeutschlandDeutschland 2022"Eine Millionärin verschwindet: Dubiose Geldgeschäfte" entfällt19.30 Terra X HistoryIsrael - Gelobtes Land, bedrohter StaatDeutschland 2023"Eine Millionärin verschwindet: Der rätselhafte Ehemann" entfällt20.15 Netanjahu, die USA und der Krieg in GazaUSA 2023"Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord: Der Fall Ethan Couch" entfällt "Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord: Der Fall Robert Chambers" um 21.00 Uhr entfällt21.30 Wer ist Ali Khamenei?Deutschland 202321.45 Geheimes Israel - Der MossadÜberlebenskampfDeutschland 2019"Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord: Der Fall Gary Ridgway" entfällt22.30 Geheimes Israel - Der MossadPermanente BedrohungDeutschland 2019""Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord: Der Fall Susan Smith" entfällt23.15 Geheimes Israel - Der MossadGefährliche NachbarnDeutschland 2019""Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord: Der Fall Aaron Hernandez" entfällt0.00 Libanon am Abgrund - Tragödie eines LandesFrankreich 2021"Berühmt und Berüchtigt - Sex, Skandale, Mord: Der Fall Amy Fisher" entfällt(weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 39/24Dienstag, 24.09.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Hitlers TodDer SelbstmordDeutschland 20116.20 Hitlers TodDie KapitulationDeutschland 20117.05 Gabi - Suche nach dem IchDeutschland 2022"Wer ist der Trump-Clan?" um 8.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 8.18 Uhr wie vorgesehen)