Die Ölpreise bekamen am Wochenende neuen Aufwärtsdruck aus dem Nahen Osten. Nach heftigen Angriffen auf Hisbollah-Stellungen in Libyen durch Israel, kam es am Sonntag zu einem Vergeltungsschlag in umgekehrter Richtung. Begrenzt wird das Aufwärtspotential durch die hinter den Erwartungen zurückbleibende globale Ölnachfrage. Der russische Staatskonzern Rosneft versucht derweil Shell daran zu hindern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...