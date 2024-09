Krypto Experte: Bitcoin am Durchbruch - auf zu neuen Höhen

In seiner heutigen Analyse des Bitcoin Preises hat der Kryptoanalyst Crypto Rover eine detaillierten Einblick zum Zustand von Bitcoin veröffentlicht, in der er beschreibt, dass sich Bitcoin an einem kritischen Widerstandspunkt befindet, der den Beginn eines neuen Aufwärtstrends signalisieren könnte. Laut Rover, der sich in der Krypto-Community einen Namen gemacht hat, testet Bitcoin gerade ein entscheidendes Widerstandsniveau von 64.500 US-Dollar. Sollte es Bitcoin gelingen, dieses Niveau in Unterstützung zu verwandeln, könnte dies einen starken Aufschwung bedeuten und den Weg für einen Anstieg auf bis zu 78.000 US-Dollar ebnen?.

Konsolidierung und technische Analyse

Bitcoin befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase, die seit einigen Monaten andauert. Crypto Rover zeigt, dass diese Phase für Bitcoin entscheidend ist, da sie oft als "Ruhe vor dem Sturm" gesehen werden kann. Immer wenn ein Chart sich in einem kleinen Preisbereich einpendelt, folgt danach ein Ausschlag. Er betont, dass der Ausbruch aus der aktuellen Spanne, die etwa bei 64.500 US-Dollar liegt, was extrem wichtig ist. Sollte es Bitcoin gelingen, dieses Niveau zu übertreffen, könnte das eine lang erwartete bullische Fortsetzung des Marktes auslösen.

Würde das Muster brechen, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=3ALMd6kGF_Q

Rover betont zudem die Bedeutung der sogenannten CME-Gap, einer Preislücke, die auftritt, wenn der Futures-Markt während des Wochenendes geschlossen ist und am Montag zu einem anderen Preis eröffnet. Ein schnelles Schließen dieser "Lücke" schon am Montagmorgen ( US Ortszeit, ca. 17:00 Uhr in Europa) wäre als enorm bullish zu werten. Historisch gesehen führen geschlossene CME-Gaps häufig zu einer Fortsetzung des Preistrends, was Rovers Aussichten auf ein weiteres Ansteigen der Preise unterstützen würde.

Die Bedeutung von Oktober

Ein zentraler Punkt in Rovers Analyse ist die historische Bedeutung des Oktobers für Bitcoin. Der Oktober wird in der Krypto-Community oft als "Uptober" bezeichnet, da er historisch gesehen ein Monat ist, in dem Bitcoin starke Zuwächse verzeichnet hat, insbesondere nach den Bitcoin-Halvings. Laut Rover gibt es viele historische Parallelen, die darauf hindeuten, dass der Oktober 2024 ein Monat der Erholung und möglicherweise der Beginn eines neuen Bullenmarktes sein könnte.

Bitcoin Mopnatsabschlüsse mit fast immer bullischen Oktober, Quelle www.coingalss.com

In seinen Analysen verweist Rover häufig auf die zyklische Natur von Bitcoin. Bitcoin hat in den letzten Jahren nach einer Halving-Phase eigentlich immer einen starken Preisanstieg verzeichnet Basierend auf diesen historischen Mustern glaubt er, dass der nächste große Bullenmarkt unmittelbar bevorsteht und dass der Ausbruch im Oktober 2024 beginnen könnte?.

Makroökonomische Faktoren

Neben der technischen Analyse betrachtet Crypto Rover auch makroökonomische Faktoren, die den Bitcoin-Preis beeinflussen könnten. Ein solcher Faktor ist die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl. Ein Sieg des Krypto-freundlichen Kandidaten Donald Trump könnte den Markt weiter befeuern . In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass politische Ereignisse, insbesondere in den USA, einen erheblichen Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt haben können. Sollte ein Kandidat, der Bitcoin und Kryptowährungen unterstützt, die Wahl gewinnen, könnte dies zu einem zusätzlichen Anstieg führen?.

Technische Indikatoren und Chartmuster

Rover verwendet in seinen Analysen häufig technische Indikatoren wie den Relative Strength Index (RSI) und die Moving Average Convergence Divergence (MACD). Diese Indikatoren helfen ihm, mögliche Trendumkehrungen und Fortsetzungen zu identifizieren. In seinem aktuellen Video erklärt er, dass der RSI derzeit im neutralen Bereich liegt, was bedeutet, dass Bitcoin weder überkauft noch überverkauft ist. Dies könnte auf eine bevorstehende Preisbewegung hindeuten.

BItcoin Chart mit MACD und RSI, Quelle: www.tradingview.com

Ein weiteres wichtiges Muster, auf das Rover hinweist, ist das sogenannte "fallende W"-Muster, das auf dem Chart sichtbar ist. Dieses Muster wird oft als bullisches Zeichen interpretiert, und Rover glaubt, dass das Ausbruchsziel dieses Musters bei etwa 78.000 US-Dollar liegt. Sollte Bitcoin dieses Ziel erreichen, könnte dies ein starkes Zeichen für eine Fortsetzung des Bullenmarktes sein?.

Markt zeigt Wachstum

Aktuell zeigt sich am Markt neben Bitcoin ein deutlicher Aufschwung. Die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum, hat in den letzten sieben Tagen fast 16 Prozent an Wert gewonnen. Auch viele andere Coins zeigen enorme Zuwachsraten, da diese deutlich schneller wachsen als etwa Bitcoin. Zudem ist die Gesamtmarktkapitalisierung wieder am Steigen, sodass sich tatsächlich eine Altcoin-Saison aufbauen könnte. Dabei zeigen Vorverkaufsprojekte enorme Steigerungen, wie etwa Pepe Unchained. Mit 14,7 Millionen US-Dollar im Vorverkaufsfonds zeigt sich starkes Interesse am Projekt, welches als Memecoin einen technischen Fortschritt wagt und eine eigene Blockchain auf den Weg bringt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.