Krypto News: Warum explodiert der SUI Preis jetzt?

Solana wurde seit der Einführung des Netzwerks als "Ethereum Killer" bezeichnet. Das Sui-Netzwerk hingegen gilt als "Solana Killer" - und konnte in den letzten Tagen einen wichtigen Schritt in diese Richtung tätigen. Denn der SUI-Token explodierte nicht nur bezüglich des Preises, sondern konnte auch in einigen anderen Metriken unerwartete Fortschritte feststellen.

Mittlerweile scheint das Sui-Netzwerk immer stärker in den Fokus vieler Anleger und Nutzer zu rücken. Doch warum setzen immer mehr Investoren auf den SUI-Token und was steckt hinter der aktuellen Preisexplosion?

Platz 8 im Krypto-Vergleich: In dieser Metrik brilliert der SUI-Token

Bereits im März 2024 konnte Sui ein neues Allzeithoch erreichen, nachdem der Kurs damals auf einen Wert von 2,0807 US-Dollar geklettert war. Damals folgte kurz darauf das neue Allzeithoch für Bitcoin (BTC). Nachdem dieser jedoch merklich mit Abflüssen zu kämpfen hatte, verlor auch der SUI-Token stark an Wert und fiel innerhalb der letzten Monate sogar auf ein Preisniveau von gerade einmal 0,50 US-Dollar.

Nun scheint es jedoch so, als ob sich Sui nicht nur wieder erholen könnte, sondern - zumindest bei einem gleichbleibenden Trend - ein neues Allzeithoch anstrebt. Denn alleine im vergangenen Monat konnte der SUI-Preis um satte 52,91 Prozent zulegen und damit einen der größten Wachstumsschübe am Krypto-Markt erhalten.

Der Sui (SUI) Kurs der vergangenen 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Tatsächlich spricht auch eine weitere Metrik dafür, dass der SUI-Token weiterhin im Wert steigen könnte: Bereits gestern gab das Sui-Netzwerk in einem Tweet bekannt, dass das Total Value Locked (TVL) mittlerweile die Marke von 900 Millionen US-Dollar überschritten hat. Das entspricht einer Steigerung von 3.285 Prozent innerhalb eines Jahres und katapultierte die Sui-Blockchain auf Platz 8 aller Blockchain-TVLs. Aktuell liegt zudem die Marktkapitalisierung bei über 4,1 Milliarden US-Dollar - ein Spitzenwert, der aktuell den Höchststand für den SUI-Token darstellt. All diese Metriken zeigen, dass das Interesse der Anleger an der Kryptowährung derzeit besonders groß ist - nicht zuletzt auch deshalb, weil erst kürzlich eine Integration des Stablecoins USDC stattgefunden hatte.

Allgemein scheint es so, als ob im Augenblick Blockchain-Projekte, die eigene Ideen verwirklichen können, viele Investoren anziehen. Selbst Layer-2-Projekte wie Pepe Unchained (PEPU) erfreuen sich derzeit besonders starker Zuflüsse - nicht zuletzt deshalb, weil hier ein eigenes Ökosystem entsteht, das langfristig nicht nur die Konkurrenz übertreffen könnte, sondern dank kreativer Ideen auch eine breite Masse an Anlegern anspricht.

Weltweit erster Layer-2-Meme-Coin: Pepe Unchained kurz vor neuem Meilenstein

Derzeit befindet sich das Meme-Coin-Projekt Pepe Unchained noch im Vorverkauf - allerdings mit unerwartet großem Erfolg. Denn mittlerweile wurden über 14,7 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt und die Marke von 15 Millionen US-Dollar dürfte in den kommenden Tagen überschritten werden. Doch weshalb ist Pepe Unchained so erfolgreich?



Die Idee dahinter ist simpel: Die Ethereum-Blockchain gilt zwar als besonders sicher und innovativ, doch ist sie vergleichsweise langsam und verlangt hohe Gebühren für Transaktionen. Gerade deshalb hat sich die Solana-Blockchain als Meme-Coin-Lebensraum etablieren können, denn sie ist schnell und preiswert, wodurch sie gerade für günstige Token und Kleinanleger interessant ist. Genau an dieser Stelle möchte Pepe Unchained ansetzen, denn mit einer Geschwindigkeit, die bis zu 100-mal schneller als das Ethereum-Netzwerk ist, bietet das Projekt eine günstige Alternative.

Ein weiterer Grund, warum bereits im Vorverkauf viele Anleger den PEPU-Token erworben haben, dürfte das Presale-Staking-Programm sein. Hier wird nämlich aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 142 Prozent geboten. Wer also noch heute die ersten Pepe Unchained Coins kaufen möchte, der kann diese direkt in den Staking-Pool anlegen und dann erste Gewinne erhalten. Es lohnt sich also, sich näher mit dem Projekt zu beschäftigen und einen Blick in das offizielle Whitepaper zu werfen, um weitere Informationen zu erhalten.

