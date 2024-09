LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im September stärker eingetrübt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 52,9 Zähler, wie S&P am Montag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 53,5 Punkten gerechnet. Es ist der erste Rückgang seit Juni.

Der Indikator signalisiert damit ein schwächeres Wirtschaftswachstum. Er liegt aber immer noch über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Der Indexwert für den Bereich Dienstleistungen sank um 0,9 Punkte auf 52,8 Punkt. Der Industrieindikator fiel um 1,0 Punkte auf 51,5 Punkte.

Belastet wurde das Wachstum S&P zufolge von einem schwachen Vertrauen der Kunden. Zudem setze sich der Abbau der Lagerbestände fort./jsl/la/stw