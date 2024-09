Was wir derzeit an den Aktienmärkten erleben, ist einmalig in der Börsengeschichte. Die Aktienmärkte brauchen nach der Jumbo-Zinssenkung der US-Notenbank Fed ein neues Playbook, da es kein vergleichbares Szenario gibt. Die Händler an der Wall Street stehen vor einer einzigartigen Herausforderung, nachdem die Federal Reserve begonnen hat, die Zinsen zu senken: Die Geschichte ist nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...