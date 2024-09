Herbrechtingen (ots) -Im Alter benötigt nahezu jeder Mensch professionelle Unterstützung - im schlimmsten Fall sogar schon viel früher. Doch die Möglichkeiten sind begrenzt: In fast allen Pflegeeinrichtungen fehlt es an professionell geschultem Fachpersonal, das mit Herz und Engagement bei der Sache ist. Tanja Tausend von der Alisa Intensiv GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Bereich der Pflege einen Schritt in Richtung Menschlichkeit zu gehen. Für sie steht die individuelle Betreuung im Vordergrund. Wie eine persönliche Erfahrung mit unzureichender Pflege sie dazu bewegt hat, die Branche zu verändern und wie ihre Patienten von einem bedürfnisorientierten Konzept profitieren können, erfahren Sie hier.Die Situation in der Pflegebranche ist derzeit alarmierend: Der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal ist so gravierend wie nie zuvor, was oft eine umfassende und qualitativ hochwertige Betreuung unmöglich macht. Besonders im stationären Bereich können viele Betroffene nicht mehr darauf vertrauen, dass ihre Angehörigen ausreichend versorgt werden - geschweige denn, dass sie die bestmögliche Behandlung erhalten. "Viele Angehörige wissen nicht, welche Unterstützung ihnen zusteht und auf die Kostenträger ist kein Verlass - diese klären sie nicht auf", erklärt Tanja Tausend, Geschäftsführerin der Alisa Intensiv GmbH. "Infolgedessen sind Familien oft überfordert und wissen nicht, wie sie die Pflege organisieren sollen.Sie greifen dann häufig auf unzureichende Pflegemaßnahmen zurück, die nicht nur ineffektiv, sondern im schlimmsten Fall auch nicht einfühlsam genug sind. Denn die Realität ist: Nur wenige Pfleger haben die Kapazität, auf ihre Patienten einzugehen - die strukturellen Probleme sind einfach zu groß.""Meine eigenen Erfahrungen mit schlechter Pflege haben mich tief geprägt - eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche", berichtet die Unternehmerin. "Abhängig von fremder Hilfe zu sein und dabei trotz angeblicher Unterstützung im Stich gelassen zu werden, hinterlässt Spuren." Mit ihrer häuslichen Intensiv-Beatmungspflege hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffenen die notwendige Unterstützung zu bieten - mit Herz, Verstand und höchster Professionalität. "In der Pflege darf es keine Massenabfertigung geben - das hat kein Patient verdient", betont sie. "Mit meinem Pflegedienst möchte ich einen Weg in die richtige Richtung weisen und versichere unseren Patienten eine kompromisslose, individuelle und bedürfnisorientierte Pflege." Ob Grund-, Behandlungs- oder Beatmungspflege - Tanja Tausend engagiert sich mit ganzem Herzen für ihre Patienten. "Wir bieten auch Alltags- und Sterbebegleitung an", ergänzt sie. "Dabei agieren wir stets professionell und im letzteren Fall besonders pietätvoll, um den Betroffenen eine große Last von den Schultern zu nehmen."Nach einem Schicksalsschlag: Tanja Tausend von der Alisa Intensiv GmbH kämpft für eine bessere PflegeSeit 2007 ist Tanja Tausend als Intensivpflegerin tätig - eine Berufung, die ihren Ursprung in einer persönlichen Erfahrung acht Jahre zuvor hat. "Nach einem schweren Unfall im Jahr 1999 geriet mein gesamtes Leben aus den Fugen", erzählt sie. "Als Schwerverletzte war ich plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen - eine völlig neue und herausfordernde Situation, der ich mich hilflos ausgeliefert fühlte." Besonders schwierig war es für sie als alleinerziehende Mutter, die Verantwortung für ihren fünfjährigen Sohn und ihre dreijährige Tochter zu tragen. "Es war entscheidend, dass ich professionelle, tatkräftige und einfühlsame Unterstützung erhielt - doch diese Hilfe blieb aus."Tanja Tausend fühlte sich nicht nur im Stich gelassen, sondern auch von oben herab behandelt. "Meine Bedürfnisse und Wünsche wurden völlig ignoriert." "Ich spürte deutlich, wie lustlos und empathielos die Pflegekräfte ihrer Arbeit nachgingen", berichtet sie. Diese erste Erfahrung mit der Pflege war für sie ein Weckruf: Solche Zustände dürfen nicht zur Norm werden. "Pflege muss anders sein", betont sie. "Es darf nicht sein, dass hilflose Menschen solchen Missständen ausgeliefert sind."Von der Krankenhausroutine zur eigenen PflegevisionDiese Erfahrung veranlasste Tanja Tausend, eine Ausbildung im Pflegebereich zu absolvieren. Ihre erste Anstellung fand sie in einem Krankenhaus. "Dort bemerkte ich schnell die gravierenden Missstände, die in vielen Einrichtungen vorherrschen", berichtet sie. "Auch in einem Pflegeheim für schwerstbetroffene Patienten waren die Bedingungen kaum besser - oft musste ich unter extremen Umständen arbeiten, mit überfüllten Stationen und massivem Personalmangel." Um die Situation für die Patienten zu verbessern, entwickelte sie eigene Konzepte, die positive Auswirkungen auf die Betreuung hatten. Doch mit der Einführung einer neuen Heimleitung verschob sich der Fokus erneut auf wirtschaftliche Interessen. "Das war der Punkt, an dem ich beschloss, meine Karriere in der stationären Pflege zu beenden und mich nach neuen Wegen umzusehen", erklärt Tanja Tausend von der Alisa Intensiv GmbH.Eine Begegnung mit einem Patienten wurde für sie richtungsweisend. "Ein junger Mann, der querschnittsgelähmt war, kam auf unsere Station", erzählt sie. "Als er nach Hause entlassen werden sollte, war ich beeindruckt von der Möglichkeit, dass er in der häuslichen Intensivpflege ein Leben führen konnte, das so normal wie möglich war." "In diesem Moment wusste ich, dass dies der Weg war, den ich verfolgen wollte - eine Pflege, die wirklich individuell und auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt ist."Individuelle Pflegepläne für jeden PatientenHeute, in der häuslichen Intensivpflege, hat Tanja Tausend die Möglichkeit, ihre Mission zu verwirklichen: Pflege anzubieten, wie sie es sich damals selbst gewünscht hätte - individuell, bedürfnisorientiert und mit einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen, denen Patienten und ihre Familien gegenüberstehen. "Das ist meine tägliche Motivation und mein Antrieb", sagt sie. In ihrer Arbeit legt sie großen Wert auf maßgeschneiderte Pflegepläne, die sie für jeden Patienten entwickelt. "Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich sowohl medizinische als auch persönliche Bedürfnisse", betont sie. "Zudem binde ich die Familie aktiv in den Pflegeprozess ein und unterstütze sie umfassend, um eine ganzheitliche Versorgung zu gewährleisten."Für die Unternehmerin spielt auch ihre kontinuierliche Weiterbildung eine zentrale Rolle. "Veraltete Systeme, Strukturen und Vorgehensweisen haben in einer bedürfnisorientierten Pflege keinen Platz. Professionalität erreiche ich nur, wenn ich mich ständig weiterentwickle - besonders, wenn es um das Wohl von Menschen geht", so Tanja Tausend abschließend.Sie benötigen Pflege und möchten professionell, bedürfnisorientiert und mit Herz betreut werden oder suchen Sie Selbiges für Ihre Angehörigen? Pressekontakt:Alisa Intensiv GmbHGeschäftsführerin: Tanja TausendE-Mail: info@alisa-intensiv.deWebsite: https://www.alisa-intensiv.de/Original-Content von: Alisa Intensiv GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176384/5870406