Von der Springer Nature AG & Co. KGaA gibt es weitere Details zum angekündigten Börsengang. Am morgigen Dienstag wird die Zeichnungsfrist starten und soll den Planungen zufolge bis zum 1. Oktober laufen. Am 4. Oktober ist dann der erste Handelstag der Aktie von Springer Nature im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...