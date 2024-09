Bis auf 0,48 Euro konnte die Nel ASA-Aktie sich in der vergangenen Woche in Richtung Norden begeben und damit manchen technischen Widerstand zumindest zeitweise überwinden. Doch allzu groß scheint der Rückhalt der Bullen noch immer nicht auszufallen. Vor dem Wochenende fiel der Titel wieder heftig zurück und zu Beginn der neuen Woche setzt das Drama sich fort.Anzeige:Kurz nach Handelsbeginn fiel die Aktie von Nel ASA (NO0010081235) am Montag um weitere 1,7 Prozent zurück, was den Kurs auf 0,43 Euro zurückbeförderte. Die ohnehin ...

