Die Scout24 SE hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 150 Mio. EUR aufgelegt, das voraussichtlich bis 2026 laufen wird. Dies folgt auf eine Reihe von Rückkäufen, die seit 2019 durchgeführt wurden und 1,5 Mrd. EUR an die Aktionäre zurückgeführt haben. Nach Ansicht der Analysten von mwb research signalisieren die fortgesetzten Rückkäufe das Vertrauen des Managements in das Geschäftsmodell und die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Trotz der Kapitalrückflüsse ist Scout24 weiterhin in der Lage, durch Initiativen und Akquisitionen in Wachstum zu investieren. mwb research stuft die Aktie weiterhin mit HALTEN ein und erhöht das Kursziel auf 73,50 Euro (alt: 70,00 Euro), wobei die geringere Anzahl der Aktien berücksichtigt wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Scout24%20SE





