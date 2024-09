Münster (ots) -Die Lotterien Eurojackpot und LOTTO 6aus49 bescherten einigen WestLotto-Kunden am vergangenen Wochenende großes Glück: Ein Spielteilnehmer aus dem Rhein-Kreis Neuss und eine Spielgemeinschaft aus NRW erzielten bei den Ziehungen von Eurojackpot und LOTTO 6aus49 Millionengewinne.Einzelgewinn bei der Lotterie EurojackpotBei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag (20. September) konnte ein Spielteilnehmer aus dem Rhein-Kreis Neuss die zweite Gewinnklasse treffen. Gezogen wurden die Zahlen 9, 17, 19, 26, 39 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 10. Mit einem Einsatz von nur 2,75 Euro - er spielte lediglich ein Spielfeld per Quicktipp - landete er den Treffer im zweiten Rang, der ihn nun zum Millionär macht. Ein wahrer Glückstreffer also. Dafür erhält der anonyme Tipper nun 1.319.985,90 Euro.Weiterer Millionengewinn bei LOTTO 6aus49In der Samstags-Ziehung von LOTTO 6aus49 (21. September) wurden die Gewinnzahlen 11, 18, 28, 30, 43 und 46 sowie die Superzahl 9 ermittelt. Mit den Tipps der Lotto-Spielgemeinschaft "Starter Glück" von WestLotto konnte ein Treffer im zweiten Gewinnrang erzielt werden. Zu der Gewinnsumme von 1.841.712,50 Euro kommen noch Gewinne aus weiteren Klassen hinzu. Hinter dieser Lotto-Spielgemeinschaft verbergen sich 30 Gewinnanteile, wobei je Spielauftrag bis zu fünf Anteile erworben werden können. Ein Anteil kostet 9,40 Euro.Weitere HochgewinneZwei weitere Treffer mit Hochgewinnen im sechsstelligen Bereich gab es im dritten Rang bei Eurojackpot und bei der Zusatzlotterie SUPER 6. Ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Recklinghausen erhält für seinen Eurojackpot-Tipp 123.940,60 Euro. Der WestLotto-Kunde, der bei der Zusatzlotterie SUPER 6 erfolgreich war, stammt aus dem Rhein-Sieg-Kreis und kann sich nun über 100.000 Euro freuen.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5870503