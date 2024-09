© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa



Die PayPal-Aktie ist dynamisch auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr geklettert. Geht da noch mehr oder ist es an der Zeit für eine Kurspause?Wird das mit der von vielen Anlegern erhofften Trendwende in der Aktie von Bezahldienstleister PayPal zum Jahresende doch noch etwas? Dank einer starken Erholungsrallye in den vergangenen Wochen blickt das Papier inzwischen auf ein Plus von 25 Prozent seit dem Jahreswechsel zurück. Damit kann der Turnaround-Kandidat mittlerweile sogar den US-Gesamtmarktindex S&P 500 hinter sich lassen. Angetrieben von der Jumbo-Zinssenkung der US-Notenbank gelang den Anteilen in der vergangenen Woche sogar der höchste Stand seit eineinhalb Jahren. Das weckt …