Die Bayer AG Aktie zeigt in letzter Zeit eine gewisse Stabilisierung, obwohl sie sich weiterhin in einem Seitwärtstrend befindet. Mit einem aktuellen Kurs von 28,73 Euro liegt die Aktie zwar deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 48,04 Euro, konnte sich aber vom Jahrestief bei 24,96 Euro etwas erholen. Experten sehen trotz der anhaltenden Herausforderungen Potenzial für den Pharmariesen. Die Bank Vontobel Europe AG bietet sogar eine neue Aktienanleihe mit Barriere auf die Bayer-Aktie an, was das Vertrauen einiger Marktteilnehmer in die Zukunft des Unternehmens widerspiegelt.

Vorsichtiger Optimismus für die Zukunft

Trotz des verhaltenen Marktumfelds gibt es Anzeichen für eine langsame Verbesserung der Grundstimmung. Analysten prognostizieren im Durchschnitt einen fairen Wert von 32,25 Euro je Aktie, was auf mögliches Aufwärtspotenzial hindeutet. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten eine leichte Umsatzsteigerung um 0,91 Prozent auf 11,14 Milliarden Euro, wobei der Verlust pro Aktie deutlich reduziert werden konnte. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 5,07 Euro je Aktie, was die Hoffnung auf eine positive Entwicklung nährt.

