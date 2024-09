Mainz (ots) -Landwirtschaft, aber solidarisch! Das will das Kartoffelkombinat und baut als Genossenschaft im Raum München Gemüse an. Mehr als neun Jahre lang begleitet der Dokumentarfilm "Das Kombinat - Kann Wirtschaft solidarisch?" von Moritz Springer das ambitionierte Projekt. Zu sehen in der 3satMediathek von Sonntag, 29. September 2024, 10.00 Uhr, bis einschließlich Freitag, 27. Dezember 2024. Im TV zeigt 3sat den Film am Montag, 30. September 2024, um 22.25 Uhr in Erstausstrahlung.Mit der Idee, eine Alternative zur kapitalistischen Produktion zu etablieren, bauten Daniel Überall und Simon Scholl das Kartoffelkombinat auf. Aus der idealistischen Vision entwickelte sich schnell ein erfolgreiches Projekt: Die Genossenschaft wuchs zur größten solidarischen Landwirtschaft Deutschlands. Gute Arbeitsbedingungen sind den beiden Männern von Anfang an ein Hauptanliegen. Aber wie stellt man sie sicher in einer Branche, die auf niedrigste Löhne und Saisonarbeiter setzt? Zu Wort kommt auch die Politökonomin und Nachhaltigkeitsexpertin Maja Göpel.Schon bald wird die Gärtnerei, mit der Daniel Überall und Simon Scholl zusammenarbeiten, zu klein. Doch mit dem Ankauf eines eigenen Betriebs beginnen sich Probleme abzuzeichnen. Zwischen persönlicher Belastbarkeit, gärtnerischen Herausforderungen und unternehmerischen Fragen entstehen Konflikte - und plötzlich steht das ehrgeizige Vorhaben kurz vor dem Scheitern.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de und rudolph.k@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satdokumentarfilmzeit) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/3satdokumentarfilmzeit-das-kombinat-kann-wirtschaft-solidarisch) und den Film (https://pressetreff.3sat.de/mediathek) (nach Log-in).3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5870549