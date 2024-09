EQS-News: Artcline GmbH / Schlagwort(e): Personalie

ARTCLINE bestellt Dirk Hessel zum Geschäftsführer und bereitet den Markteintritt einer innovativen Behandlung des septischen Schocks vor



23.09.2024 / 13:00 CET/CEST

ARTCLINE bestellt Dirk Hessel zum Geschäftsführer und bereitet den Markteintritt einer innovativen Behandlung des septischen Schocks vor ARTCLINE verstärkt das Management-Team mit erfahrenem Pharmamanager und plant den Aufbau des Vertriebs sowie die Beschleunigung des strategischen Wachstums

ARTICE® ist ein Therapie-Verfahren auf der Basis von allogenen Immunzellen, um die Immunkompetenz von Patienten mit septischem Schock zu stärken Rostock, 23. September 2024 - ARTCLINE, ein biomedizinisches Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung neuer Immunzell-Therapien zur Behandlung von septischem Schock, gab heute die Ernennung von Dirk Hessel zum weiteren Geschäftsführer bekannt. Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Vertrieb und Marketing von medizinischen Geräten und biopharmazeutischen Produkten wird Dirk Hessel das Unternehmen gemeinsam mit dem bisherigen Management durch die nächste Wachstumsphase führen und die Kommerzialisierung der innovativen ARTICE®-Therapie vorantreiben. Die patentierte extrakorporale ARTICE®-Therapie nutzt Immunzellen von gesunden Spendern, um das gestörte Immunsystem von Patienten mit septischem Schock zu entlasten und zu regenerieren. Die aufgereinigten Granulozyten-Konzentrate werden im Rahmen einer GMP-Herstellungserlaubnis als gerichtete Herstellung verabreicht. Der klinische Nutzen von ARTICE® wurde in zwei wissenschaftlichen Studien gezeigt. In der randomisierten, kontrollierten, klinischen ReActIF-ICE-Studie ( NCT05442710 ) werden derzeit an ca. 20 führenden intensivmedizinischen Zentren in Deutschland 142 Patienten eingeschlossen, um die ARTICE®-Therapie umfassend klinisch zu evaluieren. Die Sterblichkeitsrate bei Sepsis ist trotz kontinuierlicher Forschung und Entwicklung durch die medizinische und wissenschaftliche Gemeinschaft nach wie vor alarmierend hoch. Nach Angaben der WHO sind jährlich 48 Millionen Menschen von Sepsis betroffen, darunter 20 Millionen Kinder unter 5 Jahren. 20 % der weltweiten Todesfälle sind auf Sepsis zurückzuführen. Die Beeinträchtigung des Immunsystems spielt eine entscheidende Rolle im Sepsis-Verlauf. Die Patienten überstehen, dank moderner intensivmedizinischer Möglichkeiten, in der Regel die erste Phase des septischen Schocks, versterben aber im weiteren Verlauf an Sekundärinfektionen und/oder Organversagen. "Die Ernennung von Dirk Hessel, der bereits auf eine sehr erfolgreiche Karriere in Führungspositionen in der Pharma- und Biotechnologieindustrie zurückblicken kann, ist ein bedeutender Schritt für ARTCLINE", sagte Dr. Jürgen Kulpe, Sprecher des Beirats der ARTCLINE GmbH. "Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Vermarktung von biopharmazeutischen und medizinischen Produkten wird er den Markteintritt unseres innovativen Verfahrens erheblich beschleunigen. Mit seiner Erfahrung und Expertise wird er entscheidende Impulse zur Optimierung unserer Aufstellung im Markt geben, um das Potenzial von ARTICE® voll auszuschöpfen." Dirk Hessel, neuer Geschäftsführer von ARTCLINE, kommentierte: "Ich schätze die beeindruckende Arbeit der Gründer, insbesondere Dr. Jens Altrichter, und das gesamte Team von ARTCLINE sehr und freue mich auf die Zusammenarbeit. Sepsis ist eine der führenden Ursachen für Mortalität weltweit - sogar noch vor Krebs. Insbesondere für die Behandlung des septischen Schocks besteht ein hoher ungedeckter medizinischer Bedarf. Der Ansatz, diese schwere Erkrankung durch eine Immunzelltherapie zu behandeln, hat das Potenzial, zu einer entscheidenden medizinischen Behandlung in der modernen Intensivmedizin zu werden. Ich bin überzeugt, dass wir ein bahnbrechendes Verfahren entwickelt haben, das Leben retten und die Behandlung von Sepsis grundlegend verändern kann." Vor seinem Wechsel zu ARTCLINE war Dirk Hessel in führenden Funktionen in der Pharma- und Biotechnologiebranche tätig. Zuletzt war er CEO für ein Biotech-Unternehmen in Deutschland, das einen Flüssigbiopsie-Assay zur Früherkennung und Behandlungsüberwachung von Brustkrebs entwickelt hat. Zuvor verantwortete er als Vorstandsvorsitzender bei der CO.DON AG die EMA-Zulassung eines Arzneimittels für neuartige Therapien (ATMP) in der Zell- und Gentherapie. Bevor er in die Biotech-Branche eintrat, verbrachte Dirk Hessel mehr als 15 Jahre seiner beruflichen Laufbahn bei der Bayer AG und der Grünenthal GmbH in strategischen und internationalen Führungspositionen. Über die ARTCLINE GmbH Die ARTCLINE GmbH entstand als Ausgründung aus der Universität Rostock. Ziel des Unternehmens ist es, innovative Diagnostik- und Therapieverfahren für die Intensivmedizin zu entwickeln. Den Schwerpunkt bildet ein neuartiges immunzellbasiertes extrakorporales Verfahren zur Behandlung von septischem Schock - eine der großen Herausforderungen für die globalen Gesundheitssysteme. Bei dem von Immunologen und Dialysespezialisten entwickelten Therapieverfahren ARTICE® werden allogene Immunzellen von gesunden Spendern eingesetzt, um vorübergehend Teilfunktionen des gestörten Patienten-Immunsystems zu übernehmen und dieses zu reaktivieren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.artcline.de , folgen Sie uns auf LinkedIn oder kontaktieren Sie uns unter info@artcline.de . Kontakt:

