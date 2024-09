Eurozone: Stimmungsdaten deuten auf Schrumpfung hin!

Werbung







Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im September deutlich eingetrübt, wie aus dem S&P Global Einkaufsmanagerindex hervorgeht.



Die Stimmung der Unternehmen in der Eurozone hat sich im September deutlich eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel nach einer ersten Berechnung zufolge um 2,1 Punkte auf 48,9 Zähler, wie S&P am Montag in London vermeldete. Damit sackt der Wert das erste Mal seit Februar wieder unter die Wachstumsgrenze von 50 Punkten, was einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Eurozone impliziert. Da auch die Auftragseingänge deutlich zurückgegangen und die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist auf ein Zehn-Monatstief gesunken seien, habe sich zudem der Stellenabbau zum zweiten Mal in Folge fortgesetzt. Im Hinblick auf einzelne Länder enttäuschte vor allem die Entwicklung in Frankreich. Dort sank der Index um 6,7 Punkte.









Quelle: HSBC