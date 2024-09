Die Bullen haben weiter das Sagen: Schon zu Beginn der Handelswoche marschierte der Goldpreis über die psychologisch wichtige Marke von 2. 600 Dollar pro Feinunze. Mit 2. 623 Dollar ist das Edelmetall so teuer wie noch nie. Charttechnisch gibt es nun keinen Widerstand mehr. Im Jahresverlauf stehen mittlerweile 27 Prozent Plus zu Buche. Und das könnte noch nicht alles sein. "Go for Gold" - dieser Slogan stammt keineswegs von einem der notorischen Goldbullen, vielmehr hat ihn jüngst die Investmentbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...