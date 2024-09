München (ots) -Die Gäste:Thorsten Frei (CDU, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion)Sevim Dagdelen (BSW, Außenpolitikerin)Matthias Platzeck (SPD, ehem. Ministerpräsident Brandenburg)Sebastian Krumbiegel (Musiker, "Die Prinzen")Robin Alexander (Die Welt)Julie Kurz (ARD)Mögliche Koalitionen von CDU und BSWEs diskutieren der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frei (CDU) und Sevim Dagdelen, Außenpolitikerin des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).Wahl in Brandenburg: SPD knapp vor AfDIm Gespräch der langjährige Ministerpräsident von Brandenburg Matthias Platzeck (SPD).Es kommentieren: der Frontmann der Band "Die Prinzen" Sebastian Krumbiegel, der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur Robin Alexander und die ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio Julie Kurz."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5870823