Köln (www.fondscheck.de) - Der August war von unterschiedlichen Marktphasen geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Dynamic Absolute Return Fonds (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z).Zum Monatsanfang hätten die Marktteilnehmer aufgrund schwächerer Arbeitsmarktdaten eine Rezession in den USA gefürchtet. Risikobehaftete Anlagen seien daraufhin verkauft worden. Infolge von besser als erwartet ausfallender Wirtschafts- und Inflationszahlen habe sich die Stimmung jedoch rasch wieder verändert. Risikobehaftete Anlagen seien wieder in der Gunst der Marktteilnehmer gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...