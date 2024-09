Wien (www.fondscheck.de) - Der Wiener Asset Manager Arts, der mehrheitlich zur C-Quadrat-Gruppe gehört, weitet seine Wachstumspläne aus, so die Experten von "FONDS professionell".Zum einen wolle das vor allem im Retail gut aufgestellte Haus seine Produkte stärker bei den Assekuranzen in der fondsgebundenen Lebensversicherung unterbringen. Eine der Kernstärken der Portfolios, die durch ein quantitatives Trendfolgemodell gemanagt würden, sei die geringe Korrelation mit anderen Fonds, habe Gründer und CEO Leo Willert zur Redaktion gesagt. So habe etwa der C-Quadrat Arts Total Return Bond (ISIN AT0000A08ET0/ WKN A0NFHH) eine Korrelation von 0,2 mit dem World-Bond-Index. "Das ist ein Baustein, der in so gut wie jedem gemischten Aktien/Anleiheportfolio die Sharpe-Ratio verbessert", so Willert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...