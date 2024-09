© Foto: Sebastian Kahnert/dpa



Das Biotech-Perle aus dem hessischen Zwingenberg verkauft die Rechte an seinem Wirkstoff Deucrictibant und erhält dafür Zahlungen, die die eigene Marktkapitalisierung um ein Vielfaches übertreffen.Der Wirkstoff-Projekt Deucrictibant wird an Royalty Pharma verkauft, in einem Deal der bis zu 128,88 Millionen Euro in die Kassen spülen könnte. Am Freitag vor der Kursrallye lag die Marktkapitalisierung von BRAIN Biotech bei gerade einmal 32 Millionen Euro. Zunächst soll eine Vorauszahlung in Höhe von 18,41 Millionen Euro gezahlt werden. Zusätzlich könnten bis zu 18,42 Millionen Euro aus regulatorischen Meilensteinzahlungen sowie bis zu 92,05 Millionen Euro aus langfristigen umsatzbezogenen …