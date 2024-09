Am deutschen Aktienmarkt lief es im bisherigen Jahr recht turbulent, aber positiv. Wie es aus statistischer Sicht für das vierte Quartal bestellt ist, was die Erwartungen bei Silber aus technischer Sicht hergeben und welche Branche aus Sektorensicht spannend wird, sowie wichtige technische Indikatoren dazu, erfahren Sie in diesem Interview mit Jörg Scherer, HSBC.