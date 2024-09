NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Höhenflug sind die US-Aktienmärkte verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel praktisch unverändert bei 42.062,38 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 5.713,46 Punkte nach oben. Beide Indizes hatten in der Vorwoche neue Höchststände erreicht. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg am Montag zunächst um 0,30 Prozent auf 19.850,40 Punkte./edh/nas

