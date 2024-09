Taipeh (ots/PRNewswire) -RuggON, ein Unternehmen von Ubiqconn, das sich auf robuste mobile Lösungen spezialisiert hat, freut sich, seine Teilnahme an der MINExpo 2024, der weltweit größten Ausstellung für Bergbautechnologie und -lösungen, bekannt zu geben, die vom 24. bis 26. September in Las Vegas, Nevada, stattfindet. Besucher sind eingeladen, die innovativen robusten Tablets und mobilen Computerlösungen von RuggON am Stand 3043 zu erkunden.Auf der MINExpo wird RuggON seine neuesten Entwicklungen im Bereich robuster Technologie vorstellen, die den hohen Anforderungen der Bergbauindustrie gerecht werden. Die Geräte des Unternehmens sind für extreme Bedingungen ausgelegt und bieten beispiellose Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung, um unterbrechungsfreie Abläufe in kritischen Bergbauumgebungen zu unterstützen.Laut dem Global Metals and Minerals Market Report 2024 von GII Global Information wird der Markt bis 2028 voraussichtlich 10.197,23 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,0 %. Da die Bergbauindustrie auf Elektrofahrzeuge (EV), grüne Technologien und Fortschritte in der Digitalisierung und Automatisierung setzt, steigt der Bedarf an innovativen Lösungen, die die Produktivität steigern und die Betriebskosten senken. Die Miniaturisierung von Funktechnologien und die Integration von Satellitenkommunikation, KI und Big-Data-Analysen werden voraussichtlich zu erheblichen Fortschritten in der Metall- und Mineralproduktion führen.Die robusten mobilen Computerlösungen von RuggON, die für Bergbaufahrzeuge und -maschinen entwickelt wurden, werden auf der MINExpo eine wichtige Rolle spielen. Zu den Highlights gehören spezialisierte Fahrzeugcomputer wie der 12,1-Zoll-VX-601, der 10,4-Zoll-VULCAN und der 7-Zoll-Vortex sowie robuste Tablets wie das 10,1-Zoll-PX501. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie auch unter rauen Bedingungen zuverlässig funktionieren und Herausforderungen wie hohe Staubbelastung, extreme Temperaturen und starke Vibrationen bewältigen. Sie unterstützen auch die Echtzeit-Kommunikation und Datenübertragung, die für einen effizienten Bergbaubetrieb unerlässlich sind."Unsere Teilnahme an der MINExpo 2024 unterstreicht unser Engagement, Bergbauexperten die besten robusten Computerlösungen zur Verfügung zu stellen", sagte Tim Tsai, Geschäftsführer für Nordamerika von Ubiqconn (der Muttergesellschaft von RuggON). "Wir möchten unbedingt zeigen, wie unsere Produkte die Effizienz, Sicherheit und Produktivität in der Bergbauindustrie steigern können."Die Teilnehmer der MINExpo haben die Möglichkeit, die robusten Produkte von RuggON in Aktion zu sehen, mit Experten zu interagieren und zu erfahren, wie diese Technologien den Bergbau verändern können. Besuchen Sie RuggON am Stand 3043, um mehr zu erfahren.Weitere Informationen zu RuggON und seinen Angeboten finden Sie unter http://www.ruggon.com. Folgen Sie uns auch auf Ubiqconn Technology (https://www.linkedin.com/company/ubiqconn-technology/) und der LinkedIn-Seite von RuggON (https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation).Informationen zu RuggONRuggON Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. Durch die Kombination der fortschrittlichen Technologie von Ubiqconn werden Innovationen vorangetrieben und der Markt für mobile Industrieanwendungen (IioT) erweitert Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich robuster mobiler Lösungen strebt RuggON danach, die mobile Produktivität in rauen Umgebungen zu verbessern. Ein engagiertes Ingenieursteam liefert Geräte von außergewöhnlichem Wert und Qualität, die das Benutzererlebnis verbessern. Das Unternehmen ist bestrebt, die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher Branchen zu verstehen, um anwendungsorientierte, maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, die effizient und effektiv sind. RuggON hat sich verpflichtet, höhere Standards einzuhalten, um Kundenzufriedenheit zu erreichen. Es ist stolz darauf, heute unendliche Möglichkeiten zu bieten, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website http://www.ruggon.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/).Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2510706/image_5030314_6320712.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2510705/RuggON_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ruggon-stellt-auf-der-groWten-bergbau-messe-minexpo-2024-robuste-losungen-fur-den-billionen-dollar-markt-bergbau-vor-302255571.htmlPressekontakt:Melanie Ho,melanie_ho@ubiqconn.comOriginal-Content von: RuggON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176387/5871073