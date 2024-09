Mainz (ots) -Fett weg per Injektion: Ein neuer Therapieansatz weckt Hoffnungen bei übergewichtigen Menschen, die trotz großer Anstrengungen ihre Kilos nicht dauerhaft verlieren. Doch worin bestehen die Risiken? Dieser Frage gehen Géraldine Genetti und Vanessa Goetelen in der Wissenschaftsdoku "Wundermittel Abnehmspritze - Hoffnung oder Risiko?" am Donnerstag, 26. September 2024, um 20.15 Uhr nach. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt "scobel" zum Thema "Prävention am Ende". Beide Sendungen sind ab Donnerstag, 26. September 2024, 6.00 Uhr, in der 3satMediathek (https://www.3sat.de/wissen/wissenhoch2).Risiken und Nebenwirkungen der AbnehmspritzeMit dem Wirkstoff Semaglutid werden eigentlich Menschen mit Diabetes Typ 2 behandelt, doch seit bekannt geworden ist, dass er zu Gewichtsverlust führt, hat das Medikament unter den Handelsnamen Ozempic und Wegovy auf Social Media zu einem Hype geführt. Im Durchschnitt verlieren Patientinnen und Patienten damit 16 Prozent Körpergewicht. Doch die wissenschaftliche Datenlage ist noch nicht sehr umfangreich, Langzeitstudien noch nicht abgeschlossen. Parallel entwickelt die Pharmaindustrie bereits weitere Medikamente, die noch mehr Gewichtsverlust versprechen. Ein Milliardenmarkt lockt. Die Wissenschaftsdokumentation begleitet Patientinnen und Patienten, die mit der Spritze auf den ersehnten Gewichtsverlust hoffen und hinterfragt den aktuellen wissenschaftlichen Stand. Zu Wort kommen unter anderen die Endokrinologin Susanne Reger-Tan und Martina de Zwaan, die dem Vorstand der Deutschen Adipositas-Gesellschaft angehört.Gesundheitsprävention - ein unausgeschöpftes PotenzialGibt es in Deutschland einen Mangel an wirksamer Prävention? Schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung haben zu einem Anstieg von Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 und Adipositas geführt, nach wie vor werden zu viel Alkohol und Tabak konsumiert. Untersuchungen zeigen außerdem, dass bei Gesundheitsrisiken der soziale Status und die Lebensumwelt eine entscheidende Rolle spielen. Auch der Klimawandel stellt die Gesundheitssysteme vor neue Herausforderungen. Hitze, Luftqualität, Pandemien und Stress sind Faktoren, die als Folgen eines veränderten Klimas auch die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen. In der Sendung "scobel - Prävention am Ende" um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel über mögliche Auswege aus der Präventionskrise mit seinen Gästen Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt, Antje Hebestreit, Ernährungswissenschaftlerin und Leiterin der Fachgruppe Verhalten und Gesundheit am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS in Bremen, sowie Felix Nensa, Radiologe und Professor für Radiologie mit Schwerpunkt KI am Universitätsklinikum Essen. Er ist spezialisiert auf die Anwendung von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen."WissenHoch2" - ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wh2) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/wissenhoch2-ueber-das-wundermittel-abnehmspritze-und-scobel-praevention-am-ende) mit Trailer und Video der Doku (nach Log-in).3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5871076