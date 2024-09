Erfurt (ots) -Der bewegende Appell des zehnjährigen Bjarne bekommt ein Musikvideo: Mit "Save The Best For Us" überzeugt er im Sommer Publikum und Jury und wird damit der Vertreter Deutschlands beim Junior Eurovision Song Contest, der in diesem Jahr in Madrid ausgetragen wird. Die Dreharbeiten für das Musikvideo fanden am Wochenende in Lohne (Oldenburg) statt.Bereits im Juli dieses Jahres hatte Bjarne "Save The Best For Us" in einem niedersächsischen Tonstudio aufgenommen. Sowohl der komplette Song als auch das Video werden am Freitag, 27. September, veröffentlicht. Bjarne, der aus dem Diepholzer Land kommt, verspricht: "Ich werde das auf der Bühne rocken!" In seinem Song bittet er darum, die Natur und ihre Wunder zu schützen und für zukünftige Generationen zu bewahren.Bis zur großen Show sind es dann noch rund zwei Monate: Der Junior ESC findet am Samstag, dem 16. November 2024, unter dem Motto "Let's Bloom" (sinngemäß "Lasst uns aufblühen!") in Madrid statt. KiKA überträgt den Contest ab 18:00 Uhr live im TV und auf kika.de. Aus Deutschland kann unter jesc.tv abgestimmt werden - anders als beim großen ESC auch für den eigenen Beitrag.Ausrichter des Junior ESC ist der öffentlich-rechtliche Sender Radiotelevisión Española (RTVE), in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU).Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5871092