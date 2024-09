EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Verkauf/Prognoseänderung

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S und SO.MA.CI.S. unterzeichnen Vertrag für Verkauf von AT&S Korea; AT&S passt die Ausblicke für 2024/25 und 2026/27 an



23.09.2024 / 17:15 CET/CEST

AT&S und SO.MA.CI.S. unterzeichnen Vertrag für Verkauf von AT&S Korea an SO.MA.CI.S.; AT&S passt die Ausblicke für 2024/25 und 2026/27 entsprechend an Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Leoben - AT&S und SO.MA.CI.S. S.p.A. haben einen Vertrag für den Verkauf sämtlicher Anteile der AT&S an AT&S Korea CO., LTD. (und damit des Werkes in Ansan, Korea) an SO.MA.CI.S. für einen Kaufpreis von 405 Mio. €. (Equity Value) unterzeichnet. Darüber hinaus wurde eine Verzinsung zwischen dem 31. März 2024, Locked Box Date, bis zum Abschluss der Transaktion (Closing) vereinbart. Dividendenausschüttungen an AT&S AG seit dem Locked Box Date werden auf den Kaufpreis angerechnet. Der Transaktion steht ein Buchwertabgang von 73 Mio. €. (Stand 31. März 2024) entgegen. Die Durchführung der Transaktion hängt vom Vollzug des Erwerbs von SO.MA.CI.S. durch Bain Capital Private Equity (Europe) LLP sowie Fusionskontrollfreigaben ab und wird bis zum März 2025 erwartet. Vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen, Vollzug des Erwerbs von SO.MA.CI.S. durch Bain Capital sowie Fusionskontrollfreigaben, passt AT&S die Ausblicke für 2024/25 und 2026/27 an: AT&S geht unter Berücksichtigung der Transaktion davon aus, im Geschäftsjahr 2024/25 einen Jahresumsatz zwischen 1,6 und 1,7 Mrd. € (zuvor: 1,7 und 1,8 Mrd. €) zu erzielen. Exklusive der Effekte aus dem Anlauf der neuen Produktionskapazitäten in Kulim und Leoben sowie Einmalkosten aus der Umsetzung des Kostenoptimierungs- und Effizienzprogrammes in Höhe von bis zu 88 Mio. € und dem Ertrag aus dem Verkauf des Werkes in Korea wird die bereinigte EBITDA-Marge voraussichtlich zwischen 24 und 26 % (zuvor: 25 und 27 %) liegen.

AT&S geht dann außerdem davon aus, dass im Geschäftsjahr 2026/27 ein Umsatz von rund 3 Mrd. € (zuvor: rund 3,1 Mrd. €) erzielt wird und weiterhin eine EBITDA-Marge von 27 bis 32 %. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte IC-Substrate, Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia, errichtet. Und in Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrate-Technologien gebaut. Das Unternehmen beschäftigt etwa 14.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net



