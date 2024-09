Madrid (ots/PRNewswire) -Neinor, der führende börsennotierte spanische Bauträger für Wohnimmobilien, trifft eine Vereinbarung mit Merak, einer Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die von Bain Capital verwaltet werden, um einen Anteil von 10 % an Habitat zu erwerben, und geht eine Vereinbarung ein, nach der Neinor Entwicklungs- und Verwaltungsdienstleistungen für die laufenden Entwicklungen und die Landbank von Habitat erbringen wird.Die größte Transaktion, die Neinor seit 2021 abgeschlossen hat, um seine führende Position auf dem spanischen Markt zu stärkenHabitat ist einer der größten Bauherren mit einer Landbank von ca. 8.000#. Dank dieser Vereinbarung wird Neinor seine führende Position in der spanischen Wohnungswirtschaft ausbauen. Zusammen mit seinen strategischen Partnern wird Neinor eine Grundstücksbank mit ca. 25.000 Einheiten und einem geschätzten Wert von 2,5 Mrd. Euro verwalten.Erreicht 1,2 Mrd. € AUM in 18 Monaten, mehr als eine Verdoppelung des 5-Jahres-ZielsIm Rahmen seines Strategieplans (2023-27) hat Neinor den Schwerpunkt auf die Optimierung seiner Bilanz gelegt und gleichzeitig ein eigenkapitaleffizientes Wachstum angestrebt. Seit dem 23. März hat das Unternehmen 5 weitere Partnerschaftsvereinbarungen mit AXAIM, Orion Capital, Urbanitae, Octopus Real Estate und Avenue Capital über 500 Mio. € unterzeichnet.Borja García-Egotxeaga, CEO von Neinor Homes, kommentiert: "Dieser Deal wird das Wachstumsparadigma im spanischen Wohnungssektor verändern, wo die bestehenden Plattformen in den letzten Jahren nicht in der Lage waren, sinnvoll zu skalieren. Heute sind wir dank unserer Fähigkeit, Transaktionen durchzuführen, strategisch so positioniert, dass wir Wachstumschancen wahrnehmen können, die sowohl für die Aktionäre als auch für die Co-Investoren von großem Nutzen sind. Darüber hinaus wird die erwartete Stärke der spanischen Wirtschaft in den nächsten drei Jahren als Rückenwind wirken, was eindeutig zu unserem Vorteil ist. In diesem Zeitraum wird sich die Aktiengeschichte von Neinor schnell von der höchsten Dividendenrendite im EuroStoxx600 mit einer erwarteten Rendite von ca. 30 % in den kommenden 18 Monaten zu einem zweistelligen Gewinnwachstum entwickeln."Jordi Argemi, stellvertretender CEO und CFO von Neinor Homes, sagt: "Diese Transaktion stellt einen Durchbruch bei der Umsetzung des strategischen Plans von Neinor dar, da sie sowohl den Zeitpunkt als auch den Umfang unseres JV-Geschäfts beschleunigt, dessen Wert vom Markt erst noch bewertet werden muss. Bislang hat Neinor mit den 1,2 Mrd. € AUM seine ursprünglichen Erwartungen weit übertroffen und ca. 50 Mio. € mit dem Ziel einer IRR von +25 % eingesetzt. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass wir mit einer innovativen Struktur das Vertrauen von Bain Capital als Hauptpartner in Spanien gewinnen konnten, was unsere Fähigkeit unterstreicht, die Plattform zu verwalten und die Rendite zu maximieren."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512745/NEINOR_HOMES.jpgKontakt:Departamento de Relación con Inversoresinvestor.relations@neinorhomes.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neinor-homes-unterzeichnet-ein-joint-venture-mit-bain-capital-um-seine-fuhrende-position-auf-dem-spanischen-markt-zu-starken-302255718.htmlPressekontakt:Irene Osuna Díez,iosuna@llyc.global,LLYCOriginal-Content von: NEINOR HOMES, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173552/5871106