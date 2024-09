© Foto: Franz Neumayr - picture alliance / picturedesk.com



In einer Befragung des US-Wirtschaftsmagazins Financial Times zeigten Großbanken großes Interesse an der Finanzierung von Kernkraftwerken und Nukleartechnologie.Spätestens seit dem Klimagipfel in Dubai zum Ende des vergangenen Jahres gibt es an einem Comeback von Kernkraft kaum noch Zweifel. Nukleartechnologie wurde dort als essenzielle Brückentechnologie für eine Dekarbonisierung der Energiewirtschaft hin zu einer weitestgehend emissionsfreien bezeichnet. Diese Entwicklung trifft inzwischen auf eine rasant steigende Energienachfrage, die durch den Ausbau von Datenzentren zur Berechnung von KI-Modellen hervorgerufen wird. Laut einer Studie der US-Investmentbank Morgan Stanley führt …