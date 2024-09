Nasdaq Stockholm AB: Telefoniproblem hos Nasdaq Stockholms bolagsövervakning / Issues with phone-lines at Nasdaq Stockholm Issuer Surveillance

Bolagsövervakningen vid Nasdaq Stockholm upplever för närvarande problem med telefonin. Bolag och andra som behöver komma i kontakt med bolagsövervakningen i dag den 23 september 2024 hänvisas till e-post. Använd iss@nasdaq.com. Problemen berör inte handels- och medlemsövervakningen. The Issuer Surveillance function at Nasdaq Stockholm is currently experiencing problems with its phone-lines. Issuers and others that need to contact Issuer Surveillance today, September 23, 2024, may use E-mail to iss@nasdaq.com The problems do not affect the Trading and Member Surveillance functions. For further information about this exchange notice please contact Enforcement & Investigations, iss@nasdaq.com.