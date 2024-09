DJ Aktien Schweiz mit leichter Erholung zu Wochenbeginn

ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas erholt von den deutlichen Abgaben am Freitag ist der schweizerische Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Nach der Zinssenkungsrally war es am Freitag zu Gewinnmitnahmen gekommen. Zudem hatte der Große Verfall für Bewegung an den Börsen gesorgt. Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank sind die Blicke der Investoren nun auf die Sitzung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstag gerichtet.

Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank die Zinsen gesenkt haben, dürfte auch die SNB die Geldpolitik weiter lockern, so ein Marktteilnehmer. Dabei wird mehrheitlich am Markt von einer Senkung um 25 Basispunkte ausgegangen. Aber auch eine Senkung um 50 Basispunkte sei nicht auszuschließen.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.965 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,14 (zuvor: 52,49) Millionen Aktien.

Mit Kursverlusten zeigten sich die Luxusgüter-Werte Richemont (-0,4%) und Swatch (-0,6%). Hier belastete eine negative Sektorstudie der Bank of America (BoA), nachdem bereits zum Ende der Vorwoche verschiedene Analysehäuser mit skeptischen Stimmen für die Branche aufgewartet hatten. Die BoA-Analysten haben zahlreiche Aktien und Kursziele im Sektor gesenkt unter anderem auch die Kursziele für Swatch und Richemont.

Die Logitech-Aktie büßte 1,0 Prozent ein. Dies war allerdings nur optischer Natur, denn die Papiere wurden ex-Dividende gehandelt.

September 23, 2024 11:40 ET (15:40 GMT)

