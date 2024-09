GENF (dpa-AFX) - Nach Angaben einer UN-Untersuchungskommission häufen sich die Beweise für systematische Folter von Ukrainern in russischer Gefangenschaft. In fast allen Haftanstalten komme es zu einer "immer wiederkehrenden Anwendung von sexueller Gewalt als Folter", berichtete der Vorsitzende der Ukraine-Kommission, Erik Møse, in einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf.

Die Kommission kam laut Møse zu dem Schluss, "dass Folter von den russischen Behörden als gängige und akzeptable Praxis eingesetzt wird". Demnach lägen auch Beweise vor, dass bestimmte russische Staatsdienste in koordinierter Weise für solche Misshandlungen eingesetzt würden.

Das aus drei Mitgliedern bestehende Untersuchungsgremium wies auch auf das Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung durch wiederholte Stromausfälle hin. Großangriffe auf die Energie-Infrastruktur träfen Schutzbedürftige Gruppen wie Ältere, Behinderte und Kinder besonders hart, hieß es./al/DP/men