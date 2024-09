Ein guter Auftakt für den DAX. Denn die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Montag wieder zugegriffen. Schwache Stimmungsdaten aus der heimischen Industrie bremsten den Leitindex nicht lange - zum Handelsende legte der Leitindex um 0,68 Prozent auf 18.846,79 Punkte zu.Damit näherte er sich wieder der 19.000-Punkte-Marke, die er am Donnerstag nach der eingeläuteten Zinswende in den USA erstmals überschritten hatte. Im Fokus stand einmal mehr das Tauziehen zwischen ...

